Nach über zwölf Jahren flimmert seit dem 6. Januar wieder Dancing on Ice über die deutschen Mattscheiben. Bereits nach der zweiten Folge kristallisierte sich das erste Traumpaar heraus. So sprühten vor allem bei Timur Bartels (23) und seiner Partnerin Amani Fancy (21) schon ordentlich die Funken – ob die beiden mehr als nur Freunde sind, behielten sie bisher allerdings für sich. Doch das ist nicht das erste Mal, dass es bei "Dancing on Ice" heiß zur Sache geht. In der allerersten Staffel im Jahr 2006 entstand durch die Show ein waschechtes Liebespaar!

Dies verriet Ruth Moschner (42) erst kürzlich im Promiflash-Interview bei der Sheegoo by Miyabi Kawai Vernissage im Rahmen der Berlin Fashion Week. Ruth war damals ebenfalls als Kandidatin bei dem eisig schönen Event angetreten. Dass es bei Timur und Amani so knistert, war für sie keine Überraschung: "Also bei uns ist damals ja auch ein Pärchen entstanden. Die Collien (37) hat mit Rico zusammen... ich glaube, die waren dann drei Jahre zusammen oder so." Die heutige Ehefrau von Christian Ulmen (43) hatte sich einst also Hals über Kopf in ihren damaligen Einkunstlauf-Partner verliebt.

Im sogenannten Skate Off, wo die zwei letztplatzierten Paare sich noch einmal beweisen müssen, hatte Collien das Duell 2006 gegen Ruth verloren und war von ihrem damaligen Partner Rico liebevoll getröstet worden. "Daraus ist eine wunderbare, schöne Liebesgeschichte entstanden", erzählte Ruth im Interview weiter.

Getty Images Amani Fancy und Timur Bartels bei der ersten "Dancing on Ice"-Folge

Getty Images Ruth Moschner, Moderatorin

WENN Ruth Moschner, Tanja Szewczenko, Collien Ulmen-Fernandes und Liz Baffoe bei "Dancing on Ice" 2006

