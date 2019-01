Neues Jahr, neues Haar: Als natürliche Schönheit hat es Priyanka Chopra (36) mit ihrem beneidenswerten Teint, ihren schokoladigen Augen und ihren dunklen Haarwellen im Jahr 2000 zur "Miss World" geschafft. Heute ist sie Schauspielerin, Sängerin und frisch mit Nick Jonas (26) verheiratet. Eine dieser Sachen hat sich aber augenscheinlich verändert: Priyanka zeigt sich mit einem blonderen Haar-Style und begeistert damit ihre Fans.

Auf Instagram postet die 36-Jährige ein Bild, auf dem die neuen blonden Strähnen auch aufgrund eines senffarbenen Oberteils deutlich zur Geltung kommen. Der neue Style verleiht ihrer dunklen Mähne einen goldigen Touch – und ihre Fans finden es super. "Ich liebe deinen neuen Look", erklärt ein Follower und ein anderer schreibt: "Wunderschön." Doch Priyanka teilt mit dem Post auch ihre Gedanken bezüglich der #10yearchallenge mit ihren Fans: "Ich habe über die vergangenen zehn Jahre meines Lebens nachgedacht, wie vermutlich ihr alle. So viel hat sich verändert!" Dabei sei sie zu der Erkenntnis gekommen, dass ihre Neugier sie zu dem Menschen gemacht hat, der sie heute ist.

Und genau diese nehme sie zum Anlass, einen neuen Weg zu gehen – mit ihrem eigenen "YouTube Originals"-Special "If I Could Tell You Just One Thing". Wie der Indian Express berichtet, wird Priyanka darin mit Kollegen, Vorbildern und Freunden Interviews führen und sie fragen, was sie zu der Person gemacht hat, die sie heute sind.

Varinder Chawla / MEGA Priyanka Chopra und Nick Jonas

Derek Storm / Splash News Priyanka Chopra in New York

Janet Mayer / SplashNews.com Priyanka Chopra bei ihrer Brautparty in New York City

