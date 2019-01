Seit dem 5. Januar heißt es offiziell wieder Deutschland sucht den Superstar! Oder inoffiziell: Dieter Bohlen (64) disst die Kandidaten – und manchmal auch andere Musiker. Der Pop-Titan sitzt auch 2019 nicht allein in der Jury. Mit an seiner Seite: die Sänger Xavier Naidoo (47) und Pietro Lombardi (26) sowie Profitänzerin Oana Nechiti (30). Am Samstagabend erlaubte sich auch Xavier einen kleinen Scherz – doch Dieter setzte einen drauf und machte sich über The BossHoss lustig.

Die DSDS-Castings haben schon zu so manchem unvergessenen TV-Moment geführt. In jeder Staffel locken sie die schrillsten Vögel der Republik vor die Kameras. Thomas, ein 22 Jahre alter Münchner, gehört mit ein bisschen Nachhilfe von RTL wohl dazu: Er mag gerne Sonnenaufgänge, Katzen und hat auch gleich eine Stofftier-Katze zur Hand – ob selbst mitgebracht oder aus der Requisiten-Kiste von Vera Int-Veens (51) Fernsehteam ist nicht klar. Für ihn sei DSDS eine Art "Challenge", um auch mal vor Menschen zu singen. Seine extra tiefe Darbietung von Elle Kings (29) "Ex's & Oh's" kam allerdings nicht so gut an. Xavier scherzt: "Du kannst bei BossHoss mitmachen." Daraufhin gab es von Dieter erstmal einen Diss für das Musiker-Duo: "Na dann haben die wenigstens EINEN, der singen kann."

Für Kandidat Thomas war die "Challenge" endgültig vorbei, als Dieter erklärte: "Was soll ich sagen, der größte Sänger bist du nicht. Für den Wettbewerb ist es zu früh."

