Will sie jetzt als Sängerin Karriere machen? Als Mitglied der TV-Großfamilie Die Wollnys ist es Estefania Wollny (16) seit ihrer Kindheit gewöhnt, im Rampenlicht zu stehen. Zusammen mit ihrer Mutter Silvia Wollny (53) hat der Teenager bereits auf der Bühne performt. Genau in diesem Bereich will das Reality-TV-Küken auf eigenen Beinen stehen und geht auch schon die ersten Schritte: Selbstbewusst tritt Estefania beim Casting von DSDS an.

Ganz alleine begibt sich die Hückelhovenerin zum Vorsingen vor den Juroren Dieter Bohlen (64), Xavier Naidoo (47), Oana Nechiti (30) und Pietro Lombardi (26) in Hamburg. "Das bin ich halt nicht gewohnt, ich kenne nur die Gruppe 'Die Wollnys' und jetzt ist es nur Estefania", erklärte sie RTL. Die Jury möchte die 16-Jährige mit Rihannas (30) "Take a Bow" überzeugen. Ob das wohl gelingt und sich Estefania über einen Recall-Zettel freuen darf?

Tatsächlich träumt die Rheinländerin schon länger davon, sich vor dem Poptitan zu beweisen. "Ich wollte es schon letztes Jahr versuchen, da war ich aber leider noch zu jung. Und da meine Familie und auch viele Freunde gesagt haben, ich soll es einfach mal probieren, habe ich es dann auch gemacht", verriet sie in einem Interview mit Promiflash. Ob sie in der Show eine Runde weiterkommt, seht ihr am Dienstagabend ab 20:15 Uhr bei RTL.

Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie!, RTLII Silvia und Estefania Wollny

TV NOW / Stefan Gregorowius Estefania Wollny bei DSDS

MG RTL D / Stefan Gregorowius Dieter Bohlen bei DSDS 2019

