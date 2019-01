Dieser Moment ging wirklich unter die Haut! In der dritten Show von Dancing on Ice wurde wieder einiges geboten: Neben Erfolgsmomenten sorgten auch emotionale Geschichten und sogar ein Sturz für sprachlose Zuschauer. Vor allem der sonst so toughe Detlef Soost (48) zeigte sich dieses Mal von seiner ganz verletzlichen Seite – nach seiner Performance brachen beim angehenden Eisprinzen alle Dämme!

Zum Rock-Klassiker "Purple Rain" von Prince (✝57) vertanzte der einstige Popstars-Coach laut Jurorin Judith Williams (46) sein Leben vor dem Publikum. Der 48-Jährige sorgte an diesem Abend aber auch für einen kurzen Schockmoment, als er zusammen mit seiner Partnerin Kat Rybkowski bei der Kür stürzte. Doch der Berliner ließ sich davon nicht beirren und rappelte sich in typischer Stehauf-Manier wieder auf.

Nach seinem Auftritt konnte sich Detlef allerdings nicht mehr zurückhalten und ließ seinen Tränen freien Lauf. Judith war von seiner Leistung und der Kür so gerührt, dass auch sie weinen musste. Schluchzend widmete er seinen Auftritt seiner Frau Kate Hall (35): "Sorry Schatz, dass es nicht geklappt hat, aber ich habe für meine Frau getanzt." Noch vor seiner Show erzählte der Choreograf von seiner bewegenden Kindheit.

P.Hoffmann/WENN.com Kat Rybkowski und Detlef D! Soost bei "Dancing on Ice"

Anzeige

P.Hoffmann/WENN.com Detlef D! Soost und Kat Rybkowski bei "Dancing on Ice"

Anzeige

Instagram: Kate Hall Detlef D! Soost und Kate Hall, Ehepaar

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de