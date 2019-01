Sie ist verliebt – und jeder darf es jetzt wissen! Nachdem die Beziehung zwischen Sophia Thomalla (29) und Torwart Loris Karius (25) vor wenigen Wochen öffentlich wurde, scheint das Model immer noch auf Wolke sieben zu schweben. Zuletzt wurde dieser Eindruck mit einem Pic im Netz untermauert, das Loris von seiner Liebsten über den Dächern Istanbuls geschossen hatte. Nun gab Sophia in einem Fernseh-Interview tiefe Einblicke in ihre aktuelle Gefühlswelt und überraschte die Zuschauer mit einem Liebes-Statement!

In der NDR Talk Show plauderte die Tattoo-Beauty gegenüber Moderatorin Barbara Schöneberger (44) aus: "Die Liebe fällt da hin, wo sie eben hinfällt." Zudem lüftete Sophia das Geheimnis ihrer glücklichen Beziehung: "Getrennte Wohnungen sind eine Maßnahme." Dass sie selbst in Berlin lebe, während Loris in Istanbul wohnt, sei überhaupt kein Nachteil, so die Ex-Freundin von Bush-Sänger Gavin Rossdale (53). "Ich habe kein Problem damit, mich in den Flieger nach Istanbul zu setzen und wieder zurückzufliegen", sagte Sophia.

Wie Loris zu der ganzen Sache steht, ist bisher nicht bekannt. So hielt sich der 25-Jährige, der beim Fußballklub Beşiktaş Istanbul im Tor steht, noch sehr bedeckt, was seine Liebe zu der Tochter von Schauspielerin Simone Thomalla (53) angeht. Gemeinsame Fotos mit Sophia sucht man auf den Social Media-Profilen des Profikickers jedenfalls vergeblich.

Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla und Loris Karius

Instagram / sophiathomalla Barbara Schöneberger und Sophia Thomalla

Ot,Ibrahim Sophia Thomalla bei der "NDR Talk Show" im Januar 2019

