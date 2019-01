Hat Micaela Schäfer (35) etwa ein Auge auf den nächsten Mann für gewisse Stunden geworfen? Nach ihrer Teilnahme an Das Sommerhaus der Stars führt das Erotikmodel eine On-Off-Beziehung mit dem Journalisten Felix Steiner (34). Doch seitdem die aktuelle Staffel des Dschungelcamps über die Fernsehbildschirme flimmert, scheint sie weniger Gedanken an den 34-Jährigen zu verschwenden. Bastian Yotta (42) scheint es ihr nämlich angetan zu haben! Promiflash verriet die Berlinerin jetzt: Eine heiße Nacht mit Mr. Yotta würde sie nicht ausschlagen.

Der Lifecoach polarisiert im australischen Urwald zwar mit seinem "Miracle Morning" und diversen Motivationsübungen, doch das wäre für die Kurvenbeauty nebensächlich. "Mein Fall wäre es auch nicht. Fürs Bett wäre er gut genug für mich, aber nicht fürs Leben", erklärte die berühmte Nacktschnecke. Schließlich soll der 42-Jährige nicht nur über ordentlich Muskeln, sondern auch über einige Zentimeter in der Hose und gehörig Ausdauer verfügen. "Wäre ich mit dem in einer Staffel gewesen, dann hätte ich mich nachts schon mal an den geschmiegt. Definitiv", schwärmte die Teilnehmerin von 2012.

Allerdings berührt sie auch der weiche Kern des harten Machos, weshalb sie den Wahlamerikaner sogar in Schutz nimmt: "Ich finde es unfair, dass man so über ihn lacht, wenn er weint. Ja, auch Männer dürfen weinen." Allerdings könnten Micaelas Chancen auf einen One-Night-Stand mit Basti gegen Null gehen: Der selbst ernannte "Money Magnet" ist seit einigen Monaten glücklich vergeben.

Alle Infos zu "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" im Special bei RTL.de

