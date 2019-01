28 Jahre trennen Michael Wendler (46) und Laura M., die neue Frau an seiner Seite. Doch weder der Altersunterschied selbst, noch die Kritik an ebendiesem scheint etwas an den Gefühlen der beiden füreinander zu ändern. Wie viel die Schülerin ihm bedeutet, zeigte der Ex-Dschungelcamper jetzt vermeintlich auf ganz klassische Art und Weise: mit Blumen. Den romantischen Strauß präsentierte die 18-Jährige stolz im Netz – und erntete haufenweise Spott!

Ein Video auf Lauras Instagram-Account zeigt einen Strauß roter Rosen, den sie von allen Seiten filmt – eine ganze Minute lang! Zu der Aufnahme schrieb die brünette Schülerin außerdem: "Ich liebe sie!" Ihre Follower sind sich sicher, dass es sich bei den Blumen um einen floralen Liebesbeweis des Schlagersängers handeln muss – und finden ihn mehr als albern. "Entspricht die Anzahl der Rosen eurem Altersunterschied?", schrieb ein zynischer User; "Und schon hat er Scheiße gebaut, oder wie?", kommentierte ein anderer.

Laura, die gerade einmal zwei Jahre älter ist als Michaels Tochter Adeline, veröffentlicht zwar so gut wie täglich Fotos auf ihrem Social-Media-Kanal. Mit Liebes-Postings hatte sich die Hobby-Instagrammerin bis jetzt aber zurückgehalten. Ob sie mit solch heftigen Reaktionen wie auf das Video von dem Rosenstrauß gerechnet hat? Bis jetzt hat sie sich jedenfalls nicht dazu geäußert, ob es sich bei den Blumen überhaupt um ein Geschenk von ihrem Freund handelt.

AM / SplashNews.com Michael Wendler und Laura in Miami

Instagram / laauramueller Laura M. mit Michael Wendler in Florida

AEDT/WENN.com Michael Wendler in Berlin

