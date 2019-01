Evelyn Burdecki (30) hat offenbar TV-Schmuggel-Erfahrung! An Tag sieben im Dschungelcamp kam es zum vermeintlichen Eklat: Die Blondine soll unerlaubt eine Uhr mit in den Urwald genommen haben. Trotz hartnäckiger Nachfragen ihres Busch-Kollegen Chris Töpperwien (44) schwor die 30-Jährige allerdings, dass sie unschuldig sei. Einer ihrer Verflossenen verriet gegenüber Promiflash allerdings im Jahr 2017: Er hatte ihr bei anderen Dreharbeiten schon einmal bei einer ähnlichen Aktion geholfen!

Vor rund zwei Jahren war Evelyn beim Bachelor zu sehen. Damals hat sie um das Herz des Rosenkavaliers Sebastian Pannek (32) gekämpft – streng verboten waren dabei Handys, mit denen Fotos oder Aufzeichnungen vorzeitig an die Öffentlichkeit dringen könnten. Ihr damaliger Freund Serkan Bellikli plauderte, während die Kuppelshow noch im Fernsehen lief, jedoch aus: "Ich bin auf die Idee gekommen, dass ich mir ein Handy besorge, das so klein ist, wie ein Feuerzeug. Das habe ich dann in ihrer Haarbürste versteckt."

Die gebürtige Düsseldorferin übte sich zu dieser Zeit auch im Flunkern, denn ihrem Liebsten verriet sie nicht, um was für Dreharbeiten es sich wirklich handelte. Weil der sich allerdings skeptisch zeigte, hatte er den Einfall mit dem vertraglich verbotenen Telefon, das angeblich häufig zum Einsatz kam. Und es sei alles wie am Schnürchen gelaufen, denn die vermeintlichen Telefonate flogen nicht auf! Ob die Ex-Bachelor in Paradise-Teilnehmerin dadurch den Mut gefasst hat, auch eine Uhr mit in die Kult-Dschungel-Show zu nehmen? Stimmt in der Umfrage ab!

Promiflash Serkan Bellikli im Promiflash-Interview im Februar 2017

RTL / Marie Schmidt Evelyn Burdecki, "Bachelor"-Kandidatin 2017

Instagram / evelyn_burdecki Evelyn Burdecki, Reality-TV-Teilnehmerin

