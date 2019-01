Warme Worte für die Eisprinzessin! Binnen weniger Monate lernte Sarah Lombardi (26) das Schlittschuhlaufen wie ein Profi. Für die SAT.1-Show Dancing on Ice studierte sie komplette Choreografien ein, wurde sogar schon als Favoritin auf den Sieg gehandelt – bis sie Schmerzen bekam und Ärzte einen Muskelfaserriss entdeckten. Da war der Eistanztraum erst einmal ausgeträumt. Show-Kollegin Sarina Nowak (25) leidet nun mit Sarah mit.

"Ich finde es sehr traurig und schade für Sarah, weil sie so hart gekämpft hat und sich so viel hart erarbeitet hat", sagte Sarina im Interview mit Promiflash. Die Sängerin sei ein "lieber Mensch und so eine starke Frau", findet das Curvy-Model. Doch ganz raus ist Pietro Lombardis (26) Ex noch nicht. Sie muss lediglich pausieren. Eine Rückkehr ist also nicht ausgeschlossen.

"Sie macht das alles sehr gut und ich bin mir sicher, dass sie nächste Woche wiederkommen wird und das alles gut wird", hofft Sarina nun, obwohl die beiden auf dem Eis Konkurrentinnen sind. Doch das hindert die beiden nicht daran, miteinander befreundet zu sein. "Ich bin sehr froh, sie kennengelernt zu haben", offenbarte Sarina. In der nächsten Folge könnte die Verletzte vielleicht sogar schon wieder mittanzen – wenn der Arzt sein Okay gibt.

Instagram / sarellax3 Sarah Lombardi, deutsche Musikerin

Anzeige

P.Hoffmann/WENN.com Sarina Nowak bei "Dancing on Ice"

Anzeige

Getty Images Sarah Lombardi und Sarina Nowak, "Dancing on Ice"-Teilnehmerinnen

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de