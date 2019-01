Für Sophia Vegas (31) beginnt das wohl spannendste Abenteuer ihres Lebens: Die TV-Blondine wird zum ersten Mal Mutter. Und es könnte jeden Moment so weit sein: Sophia ist schon im neunten Monat und wartet sehnsüchtig auf ihre Tochter Amanda Jacqueline. Ein Babybauch ist auf Sophias Fotos im Netz bis heute allerdings nicht zu erkennen – selbst ihr Umfeld scheint trotz finalen Schwangerschaftswochen keine Wölbung zu sehen!

Sophia stellt immerhin eindeutig fest, dass sich etwas in und an ihrem Körper verändert: "Ich merke, dass ich nun echt unheimlich schnell müde bin und meine Energie definitiv durch zwei geteilt ist", erklärte die Ex-Dschungelcamperin via Instagram. Doch auf romantische Schwangerschaftsfotos mit beeindruckender Kugel müsse sie schweren Herzens verzichten: "Das Shooting mit Babybauch, auf das ich mich freute, kann ich mir abschminken, denn teilweise registrieren noch nicht mal meine Mitmenschen, dass ich ein neun Monate altes Baby unter meinem Herzen trage", verriet die 31-Jährige weiter.

Auch die Vorzüge, die Frau in anderen Umständen genießen darf, erhalte sie leider nicht: "Also die Schwangerschaftskarte kann ich so gesehen nicht überall ausspielen, zum Beispiel um zu sitzen", lachte Sophia und beteuerte, dass sie den Countdown bis zur Geburt kaum noch abwarten könne.

KAT / SplashNews.com Sophia Vegas mit ihrem Freund Daniel Charlier

Instagram / officialsophiavegas Sophia Vegas und Daniel Charlier, Januar 2019

Instagram / officialsophiavegas Sophia Vegas

