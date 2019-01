Jetzt aber mal schnell, Sophia Vegas (31)! Die Beauty-OP-Liebhaberin ist bereits im dritten Schwangerschaftstrimester. Ihre kleine Tochter Amanda, die sie mit ihrem Freund Daniel Charlier erwartet, kann sich also jeden Moment auf den Weg machen! Während andere Mütter zu diesem Zeitpunkt schon ziemlich tief im Nestbaumodus stecken, sieht es die Powerblondine ganz gelassen mit der Baby-Vorbereitung. Im Netz verrät sie nun, welche wichtigen Newborn-Essentials fehlen!

In ihrer Instagram-Story macht die 31-Jährige kein Geheimnis daraus, dass sie noch nicht wirklich ready für die Zeit nach der Geburt ist: "Ich habe noch keine Babysachen gekauft. Keine Windeln, keinen Wickeltisch, nichts. Ich habe noch nicht mal eine Notfalltasche gepackt, falls Amanda spontan früher kommen will." So ein Verhalten sei für die werdende Mama aber nicht untypisch – sie würde stets alles auf den letzten Drücker machen.

Doch eine Sache möchte Sophia keinesfalls nach hinten verschieben – ihren After-Baby-Body! Bereits zwei Wochen nachdem sie ihr Kind zur Welt gebracht hat, möchte sich die Ex von Bert Wollersheim (67) schon wieder unters Messer legen, um ihren alten Körper zurückzugewinnen.

Instagram / officialsophiavegas Sophia Vegas im Fitnessstudio

Instagram / officialsophiavegas Sophia Vegas und ihr Partner Daniel Charlier

SIPA PRESS / ActionPress Sophia Vegas, TV-Star

