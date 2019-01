Hailey Bieber (22) ist bekannte Tierliebhaberin. Zuletzt unterstützte sie die Make-up-Produkte von Bare Minerals, da diese ohne Tierversuche hergestellt werden. Ihr Hund Oscar ist – neben Ehemann Justin Bieber (24) – ihr Liebling: Der kleine Welpe stieß am 23. Dezember 2018 zur Bieber-Familie dazu und ist seither fester Bestandteil in deren Social-Media-Aktivitäten. Haileys letztes Video von Oscar spaltet allerdings die Fans: In dem schüttelte sie ihren Welpen.

"Keine Sorge, er liebt das", hatte Hailey das Instagram-Video von sich und Oscar untertitelt – sicher in der Voraussicht, dass einige ihrer Follower das Schütteln des kleinen Hundes nicht als besonders tierlieb einstufen könnten. Und sie behielt recht. Ein Sturm der Entrüstung brach los. Kommentare wie "Bitte hör auf, deinen Hund zu missbrauchen, okay" oder "Der Hund ist kein Spielzeug, Hails" richteten sich gegen Haileys Aktion. Schnell kam der Vorwurf der Tierquälerei auf.

Doch der 22-Jährigen kamen auch Fans zur moralischen Rettung zu Hilfe: "Die ganzen Hundekommentare müssen aufhören! Ihr Leute beschwert euch verdammt noch mal über jede kleine verdammte Sache. Omg, sie hat den Hund ein bisschen geschüttelt", schrieb ein User. Ein anderer User stimmte ein und beschuldigte die tobenden Fans, nur nach etwas zum Aufregen zu suchen.

Splash News Hailey Bieber in Los Angeles

Anzeige

Getty Images Hailey Bieber, Model und Ehefrau von Justin Bieber

Anzeige

Splash News Hailey Bieber

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de