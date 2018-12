Nachwuchs der anderen Art bei Justin (24) und seiner Hailey Bieber (22)! Seit bekannt wurde, dass die Turteltauben tatsächlich geheiratet haben, hoffen ihre Fans inständig auf kleine Bieber-Babys. Jetzt haben der Erfolgssänger und das Model sich tatsächlich ein weiteres Familienmitglied zugelegt – nur läuft es auf vier Beinen statt auf zweien: Justin und Hailey haben sich einen gemeinsamen Welpen geholt!

Das verkündete der "Baby"-Interpret nun via Instagram. "Trefft unser tierisches Söhnchen, sein Name ist Oscar", stellte der Musiker seinen pelzigen Freund vor und postete dazu ein bezauberndes Bild. Der 24-Jährige liegt mit nackter Brust im Bett – Oscar hat es sich direkt auf seinem neuen Herrchen bequem gemacht und sich auf dessen Schulter platziert. In dieser Position zeigt sich auch, wie winzig der Hund noch ist: Er scheint gerade mal so groß wie Justins Kopf zu sein!

In seiner Instagram-Story veröffentlichte er zusätzlich einige herzerwärmende Clips, in denen der kleine Oscar mit Justin und Hailey im Bett herumtollt – dort konnte der Vierbeiner sogar einige Kuscheleinheiten abstauben. Was sagt ihr zum neuen Mitglied ihrer Rasselbande? Stimmt ab!

Instagram / justinbieber Justin Bieber mit seinem Hund Oscar

Instagram / justinbieber Justin und Hailey Biebers Hund Oscar

Instagram / justinbieber Hailey Bieber mit ihrem Hund Oscar

