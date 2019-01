Von wegen pure Harmonie: Bei Bastian Yotta (42) brodelt's mächtig! Der Muskelprotz und seine Dschungelcamp-Kollegin Evelyn Burdecki (30) mussten heute gemeinsam in die Dschungelprüfung – und das ohne Erfolg. Die beiden ergatterten nicht einen einzigen Stern. Auf dem Weg ins Camp versicherte Basti seiner Mitstreiterin noch, dass sie keine Schuld an dem Prüfungs-Desaster trägt. Im Dschungel-Telefon klang das dann aber auf einmal ganz anders: Basti ist stinksauer auf Evelyn!

"Ich mach ihr überhaupt keine Vorwürfe. Wir haben als Team verloren. Ich schiebe ihr keinen schwarzen Peter zu", meinte Basti direkt nach der Sterne-Pleite über die TV-Blondine. Kurze Zeit später ist er dann aber schon wieder auf 180! Immerhin hat Evelyn in der Prüfung ganz schön getrödelt. "Es kann doch nicht so schwer sein, sich einfach zu fokussieren. Typisch Evelyn", meckerte er. Der selbst ernannte Millionär ist sich sicher, dass Evelyn sich mit Absicht dumm angestellt hat, um beim Publikum gut anzukommen: "Das war die Evelyn-Burdecki-Show, die stattgefunden hat. Sie war vor der Prüfung im Gespräch mit Sonja und Daniel sehr daran interessiert, sich in den Vordergrund zu spielen. Da war weniger als 50 Prozent echt, der Rest war Show."

Eine Meinung, die die Twitter-User überhaupt nicht teilen. Sie nehmen dem 42-Jährigen seine Lästerattacke ziemlich übel. "Ganz schöner Ar***loch-Move lieber Herr Yotta" und "Basti ist ja falscher als eine Schlange" heißt es dort. Viele User rufen sogar schon dazu auf, nicht mehr für den Motivationscoach anzurufen.

Alle Infos zu "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" im Special bei RTL.de

TV NOW Bastian Yotta, Unternehmer

Anzeige

TVNOW / Stefan Menne Bastian Yotta und Evelyn Burdecki in der Prüfung "Kriech der Sterne"

Anzeige

TV NOW Evelyn Burdecki und Bastian Yotta an Tag 12 im Dschungelcamp

Anzeige

Was sagt ihr zu Bastians Reaktion? Total verständlich! Richtig fies! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de