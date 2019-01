Sind sie das neue Hollywood-Traumpaar? Angeblich daten sich Brad Pitt (55) und Charlize Theron (43) seit gut einem Monat. Am Wochenende wurden sie gemeinsam in einer Edelbar in Los Angeles gesichtet und sie hätte ihn bereits zuhause besucht. Beide sind schließlich auch schon länger Single: Brad und Angelina Jolie (43) hatten sich 2016 getrennt, 2015 sagte Charlize ihre Hochzeit mit Sean Penn (58) ab. Der stellte ihr zuvor Brad vor und nun scheint aus Freundschaft Liebe zu werden. Fakt ist: Brads Neue hat mit dessen Ex so einiges gemeinsam.

Die Südafrikanerin Charlize ist blond, Angelina brünett und das scheint fast das einzige zu sein, was die Hollywood-Schönheiten unterscheidet. Die Hard Facts: Beide sind 43 Jahre alt, haben in großen Kinofilmen mitgespielt, sind millionenschwer, wurden schon mit einem Oscar geehrt, engagieren sich als UN-Botschafterinnen und haben mehrere Kinder adoptiert. Doch das ist noch längst nicht alles, wie die Vergangenheit der Schauspielerinnen verrät.

Beide haben viel mit ihren Vätern durchmachen müssen: Charlize’ Mutter erschoss deren alkoholkranken Vater, weil der sie angreifen wollte. Sie war gerade einmal 15 Jahre alt, als ihr Vater starb. Angelina brach 2002 den Kontakt zu ihrem Dad Jon Voight ab, weil der ihr öffentlich “ernsthafte mentale Probleme” unterstellte. Die “Salt”-Darstellerin experimentierte in jungen Jahren viel mit synthetischen Drogen, während Charlize jahrelang intensiv gekifft hatte.

Xavier Collin/Image Press Agency/Splash News) Angelina Jolie bei den Hollywood Film Awards

Phillip Faraone/Getty Images Charlize Theron auf der Weltpremiere von "Gringo"

Getty Images Angelina Jolie bei den BAFTA-Awards

