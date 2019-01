Sie gehört nicht mehr zur Freiluft-WG – und hat auch kein Interesse, sich nach der diesjährigen Staffel des Dschungelcamps noch einmal in die Crew zu integrieren! Die Sprache ist von Gisele Oppermann, die am Dienstag zum allerletzten Mal über die Urwald-Hängebrücke schlenderte. Mit ihrer nicht gerade geringen Anzahl an Ängsten und Phobien hatte sich die Germany's next Topmodel-Bekanntheit bei ihren Mitstreitern nicht wirklich beliebt gemacht. Ein Grund mehr für sie, den Kontakt zu ihren ehemaligen Mitbewohnern schleifen lassen zu wollen!

Kurz nach ihrem Auszug war Gisele während ihres Auftritts im RTL Plus-Format "Die Stunde danach" nicht unbedingt gut auf ihre Ex-Mitcamper zu sprechen. Kein Wunder also, dass sie nach ihrem Australien-Abenteuer auch nicht alle Bekanntschaften aufrechterhalten will. Die 32-Jährige erklärte ganz offen: "Nee, ich brauche keine WhatsApp-Gruppe und mit jedem auf befreundet tun. Ich picke mir die Leute raus, die ich mag."

In diese Kategorie dürfte zum Beispiel Urwald-Blondine Evelyn Burdecki (30) fallen: Während Giseles letzten Sekunden im Camp hatte sie ihrer TV-BFF noch alles Gute gewünscht und darauf bestanden, dass die schusselige Frohnatur den Thron erklimmen solle. Dagegen braucht sich Bastian Yotta (42), mit dem Gisele des Öfteren aneinander geraten war, vermutlich eher nicht auf eine Nachricht freuen – aber das dürfte dem von ihr gekränkten Muskelprotz sowieso recht sein.

Instagram / giseleoppermann Gisele Oppermann nach ihrem Dschungelcamp-Auszug

Instagram / giseleoppermann Gisele Oppermann in Australien

MG RTL D Sibylle Rauch, Evelyn Burdecki und Gisele Oppermann im Dschungelcamp

