War dieser Zoff im Dschungelcamp etwa ein Fehler? Wegen zu vieler Regelverstöße mussten die Stars in der vergangenen Folge ihre Luxusartikel abgeben. Also hieß es: bye bye Kissen, Kosmetik und Rest-Komfort! Natürlich sind danach alle Camp-Bewohner penibel darauf bedacht, alle Regeln einzuhalten – nur Evelyn Burdecki (30) nicht. Nach einem weiteren Verstoß geht ihre Mitcamperin Doreen Dietel (44) heftig auf sie los. Das könnte für Doreen aber jetzt problematisch werden, immerhin ist Evelyn von Anfang an der klare Fan-Favorit!

"Was hast du für einen Fehler gemacht? Was soll die Scheiße!“, schnauzt die Schauspielerin ihre Dschungel-Kollegin heftig an, nachdem Evelyn – entgegen der Regeln – alleine zur Toilette gegangen ist. Der Anfang eines fiesen Streits. "Da ist einfach auch mal bei mir Schluss mit lustig. Weil sie auch keine Zwölf mehr ist", lästerte sie später im Dschungeltelefon weiter. Aber hat Doreen sich damit bei den Zuschauern ins Aus katapultiert? Schon seit Tag eins steht die TV-Blondine beim Publikum ganz hoch im Kurs und wer sich mit der 30-Jährigen anlegt, wird von den Fans sofort abgestraft. Nachdem Evelyns Ex Domenico De Cicco (35) im Camp gegen sie wetterte, musste er als erster das TV-Format verlassen. Auch Muskelprotz Bastian Yotta (42) kam dem Rauswurf nach einem Zusammenstoß mit der Bachelor in Paradise-Beauty schon ziemlich nah. Er brüllte Evelyn an und war später einer der Wackelkandidaten.

Hat sich die "Dahoam is Dahoam"-Darstellerin damit ihre Chance auf die Dschungelkrone also schon verbaut? Bereits vor der Meckerei mit Evelyn haben die Promiflash-Leser Doreen auf einen der letzten Plätze gesehen.

Alle Infos zu "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" im Special bei RTL.de

