Wir haben Tag 13 im australischen Dschungel und bei den Campbewohnern liegen allmählich die Nerven blank. In der gestrigen Dschungelcamp-Folge mussten die Promis wegen zu vieler Regelverstöße ihre Luxusartikel abgeben. Danach achteten alle penibel darauf, sich an die Vorschriften zu halten. Alle, bis auf Evelyn (30) – zumindest meinte das der derzeitige Teamchef Chris Töpperwien (44). Der wollte die Blondine sogar maßregeln und auf die "stille Treppe" befördern.

So wetterte er: "Jetzt bin ich ja Teamchef und so was hängt dann immer an mir. Jetzt wollte ich euch fragen, ob das okay ist, wenn ich mir die Evelyn kurz schnappe?" Zwar waren sich alle einig, dass die ehemalige Bachelorkandidatin die meisten Regelverstöße begangen habe, doch Chris' Idee, sie zur Strafe in eine ruhige Ecke zu setzen, war den anderen Stars zu hart: "Das ist doch Unfug, wir sind doch hier nicht im Kindergarten", schaltete sich Bastian Yotta (42) ein und schlug sich auf Evelyns Seite: "Chris hat ja versucht sehr diktatorisch vorzugehen. Seine Teamfähigkeit als Teamchef ist mangelhaft."

Auch die blonde Beauty meldete sich zu Wort und versuchte zu schlichten: "Wir müssen jetzt alle aufeinander achten. Nicht nur auf mich achten. Ich passe schon auf mich auf. Niemand ist perfekt." Schlussendlich wurde Evelyn dazu verdonnert, die Campregeln laut vorzulesen und auswendig zu lernen. Was meint ihr, war die Maßregelung gerechtfertigt? Stimmt in der Umfrage ab!

