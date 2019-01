Mit diesem Beauty-Eingriff übertrifft Pixee Fox (28) alles! Die gebürtige Schwedin ist als Cartoon-Frau bekannt und kennt nur ein Ziel: ihren Körper so zurechtschnippeln zu lassen, dass sie als Comic-Figur durchgeht. Mit Wespentaille, enorm vergrößerter Oberweite und gespitzten Ohren ist Pixee ihrem Traum trotz übler Komplikationen schon so nah gekommen wie sonst kaum jemand. Auch für ihre Wimpern wollte sie etwas ganz Besonderes: Die OP-Verrückte ließ sich Schamhaare an den Augenlidern einsetzen!

In der E! Entertainment-Serie "Botched" sprach die 28-Jährige mit den Schönheits-Chirurgen Terry Dubrow (60) und Paul Nassif (56) über die Eingriffe, die sie seit ihrem letzten Treffen hat vornehmen lassen. Von den ungewöhnlichen Wimpern-Extensions des Internet-Sternchens waren die Docs besonders irritiert. "Schamhaare für eine Wimpern-Verpflanzung? Das ist etwas Neues", zeigte sich Terry überrascht von dem Beauty-Novum. Pixee selbst erklärte ihre Wahl damit, dass sie an anderen Körperstellen keine ausreichend dunklen Haare gehabt habe.

Nicht die einzige Sache, mit der die Cartoon-Frau für Stirnrunzeln bei den Medizinern sorgt, wie der 60-Jährige weiter erklärte: "Ich kann nicht glauben, wie viele Operationen Pixee im vergangenen Jahr hatte. Ich habe so etwas in meiner gesamten Karriere noch nicht gesehen." Der US-Doc und sein Kollege verweigerten ihrer Klientin darum auch den Wunsch nach einer Haaransatz-Korrektur – das Ärzte-Duo bat Pixee sogar, gar keine Eingriffe mehr durchführen zu lassen, weil sie eine OP-Sucht und Wahrnehmungsstörungen bei ihr vermuten.

E! Entertainment Media, LLC Pixee Fox (r.) mit den Schönheitschirurgen Paul Nassif und Terry Dubrow in "Botched"

Anzeige

Instagram / pixeefox Pixee Fox

Anzeige

E! Entertainment Media, LLC Pixee Fox, Paul Nassif und Terry Dubrow in der 5. Staffel "Botched"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de