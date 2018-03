Treibt Sophia Wollersheim (30) ihren Beauty-Wahn jetzt auf die Spitze? Im Sommer schockte die Ex von Bordell-König Bert Wollersheim (66) mit der News: Sie ließ sich für die perfekte Wespentaille tatsächlich vier Rippen entfernen. Inzwischen misst ihr Bauchumfang nur noch 42 Zentimeter – aber das reicht Sophia noch lange nicht. "Ich habe ein klares Ziel vor Augen. Ich will die dünnste Körpermitte der Welt haben", offenbarte sie gegenüber der OK!. Damit würde sie Cartoon-Lady Pixee Fox (27) den Spitzenplatz streitig machen.



