Céline Dion hat in der Vergangenheit mit vielen Schicksalsschlägen zu kämpfen gehabt: Nach über 20 gemeinsamen Jahren verstarb ihr Ehemann René Angélil (✝73) vor drei Jahren an Speiseröhrenkrebs. Nur zwei Tage später verlor die Sängerin auch ihren älteren Bruder – ebenfalls an der tückischen Krankheit. Hat die "My Heart Will Go On"-Interpretin immer noch schwer mit dem Tod ihrer Liebsten zu kämpfen? Ihr Auftritt bei der Pariser Fashion Week gibt jetzt Anlass zur Sorge: Céline (50) schockierte im Mager-Look!

Glücklich sah sie aus, als sie aus dem Wagen stieg und sich auf dem Weg zur Fashion-Show von Alexandre Vauthier machte. Als die Künstlerin jedoch ihren bodenlangen Mantel ablegte, um für die Fotografen zu posieren, schockierte die Kanadierin mit ihrem Look: Der Superstar sah im tief dekolletierten Paillettenkleid ziemlich abgemagert aus.

Obwohl Céline während ihres Besuches auf der Fashion Week die ganze Zeit mit ihrer Begleitung Pepe Munoz lachte, wirkte sie wegen ihres XXS-Bodys total zerbrechlich. Überspielt die Sängerin etwa nur, wie schlecht es ihr geht?

MEGA Céline Dion auf der Pariser Fashion-Show

Anzeige

MEGA Céline Dion, Sängerin

Anzeige

MEGA Céline Dion mit ihrem Back-Up-Tänzer Pepe Munoz

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de