Ist Melissa McCarthy (48) die beste und zugleich schlechteste Schauspielerin Hollywoods? Das könnte die Komödiantin jedenfalls bald schwarz auf weiß bekommen. Tatsächlich ist Melissas Karriere von Kinohits ("Hangover 3"), aber auch Flops (Ghostbusters) durchzogen. Für die Nebenrolle in "Brautalarm" hatte sie 2012 erstmals Aussicht auf einen Oscar. Nun freut sich die 48-Jährige zwar über ihre zweite Oscar-Nominierung – ihr droht aber auch der Antipreis Goldene Himbeere.

Bei Melissa dürften am Dienstag die Champagnerkorken geknallt haben. Sie ist bei der Oscar-Verleihung am 24. Februar 2019 als beste Hauptdarstellerin nominiert. Die Ehre gab es für den Film "Can you ever forgive me?". Melissa spielt darin eine Biografin, die zur Fälscherin wird. Am Vorabend der Oscars droht ihr aber ein ungewollter Preis, die Goldene Himbeere. Melissa ist als "Schlechteste Schauspielerin 2018" nominiert und das gleich dank zwei Rollen: "The Happytime Murders" und "How to Party with Mom".

Melissa könnte damit die zweite Schauspielerin der Geschichte werden, die im selben Jahr einen Oscar und eine Goldene Himbeere gewinnt. Diese zweifelhafte Ehre wurde bislang nur Sandra Bullock ("Blind Side") 2009 zuteil. Etwas weniger exklusiv ist der Kreis der Darsteller, die in ihrer Karriere beide Preise erhalten haben. Zu ihnen gehören Eddie Redmayne (37), Nicole Kidman (51), Brad Pitt (55) und Halle Berry (52). Letztere ging mit ihrer übertriebenen "Dankesrede" in die Geschichte der Goldenen Himbeere ein.

