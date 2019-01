Kann Sarah Lombardi (26) tatsächlich zu Dancing on Ice zurückkehren? Die Sängerin machte in der ersten Folge der Eiskunstlauf-Show eine besonders gute Figur. Umso schwerer traf sie dann ihr plötzliches Aus. Bei einem Sturz hatte sie sich einen Muskelfaserriss zugezogen und musste aussetzen. Aufgeben will die Kämpfernatur aber nicht. Sie ging sofort in physiotherapeutische Behandlung und trainierte fleißig – mit Erfolg! Sarah steht inzwischen wieder auf dem Eis!

Ihre schnelle Genesung beweist die 26-Jährige ihren Fans gerade mit einem Instagram-Clip. Darin hüpft, springt und dreht sich die junge Mutter gewohnt routiniert in Schlittschuhen. Von einer Verletzung ist bei dieser Kür wirklich nichts mehr zu merken. In den Kommentaren sind ihre Follower ganz aus dem Häuschen und absolut sicher, dass Sarah am Sonntag wieder an der Show teilnehmen kann.

Aber konnte sich die Ex von Pietro Lombardi (26) wirklich so schnell erholen? Immerhin ging sie bis vor wenigen Tagen noch an Krücken. Sarah selbst glaubt felsenfest, dass sie am Wochenende zeigen kann, was sie drauf hat. "Ich bin meinem Arzt wirklich sehr dankbar für die tolle Therapie und wenn alles so bleibt, freue ich mich, Sonntag wieder antreten zu können!“, erklärte sie gegenüber Bild.

Getty Images "Dancing on Ice"-Star Sarah Lombardi

Instagram / sarellax3 Sarah Lombardi, Sängerin

P.Hoffmann/WENN.com Sarah Lombardi bei "Dancing on Ice"

