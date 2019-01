Ups, haben wir da etwa was verpasst? Wayne Carpendale (41) postet in den sozialen Medien ja gerne mal Bilder, die polarisieren – ob im knappen grünen Badestring seiner Liebsten Annemarie Carpendale (41) oder auch halb nackt mit seinem Söhnchen auf dem Arm. Doch jetzt veröffentlichte der Spaßvogel ein Foto von sich und einer hübschen Unbekannten – was wohl seine Frau dazu sagt?

Auf seinem Instagram-Account postete der 41-Jährige jetzt ein Bild, auf dem er am Flughafen in Köln Arm in Arm und ganz vertraut mit einer unbekannten Dame zu sehen ist. Dazu schrieb der Sohn von Howard Carpendale (73) die geheimnisvollen Worte: "Sagt es nicht meiner Frau!" und versah den Post mit dem Hashtag "Flugzeugdates".

Grund zur Eifersucht hat Waynes Gattin Annemarie trotzdem nicht! Die mysteriöse Unbekannte saß im Flieger zufällig neben dem Vater eines Sohnes. Weil sie ein großer Fan ist, fragte sie ganz unverblümt nach einem gemeinsamen Selfie – und Wayne war sofort für die Aktion zu haben! Genau diese offene und spontane Art lieben seine Anhänger und bombardierten den Beitrag dementsprechend mit über 6.000 Herzen.

Instagram / annie_carpendale Wayne und Annemarie Carpendale mit ihrem Sohn

Getty Images Annemarie und Wayne Carpendale bei den GQ Männer des Jahres Awards 2016 in Berlin

Instagram / wayne_interessiert_s Moderator Wayne Carpendale mit seinem Sohn

