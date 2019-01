Kein anderer Juror sorgt momentan für so viel Wirbel wie Pietro Lombardi (26)! Seit Anfang Januar stellen nicht nur die neuen DSDS-Kandidaten im TV ihr Können unter Beweis, auch Pie wird hinter dem Jurypult von den Zuschauern ganz genau unter die Lupe genommen. Statt Lobeshymnen erntet der 26-Jährige aber viele negative Kommentare – sein Auftreten in der Show wird zum Teil sogar scharf kritisiert: Viele sind der Meinung, der Musiker sei zu streng und nicht authentisch. Schlägt Pietro mit seinem Verhalten tatsächlich über die Stränge?

Im Vorfeld hatten die meisten Zuschauer wohl erwartet, dass der Wahl-Rheinländer die Rolle des netten und humorvollen Jurors übernimmt. Laut einigen Usern wird er seinem Ruf als Gute-Laune-Bär allerdings ganz und gar nicht gerecht. Auf der Facebook-Seite von Promiflash wird dieses Thema gerade heiß diskutiert. "Junge, du solltest besser nicht so hart sein mit deiner Kritik. Wer selbst nicht so gut singen kann, sollte eher ruhig sein. Du kommst gerade etwas überheblich rüber. Sorry, ist meine Meinung", lautet einer der kritischen Kommentare, der offenbar vielen Lesern aus der Seele spricht. Innerhalb kürzester Zeit wurde die Aussage bereits über 800-mal gelikt. Ein anderer Nutzer stellt derweil fest: "Ich finde auch, dass er es übertreibt, denn wenn ein Dieter Bohlen (64) und ein Xavier Naidoo (47) jemanden gut finden und loben und von Pietro nur kommt: 'Ich fand es nicht gut und ich finde, du kannst nicht singen', dann stimmt was nicht."

Tatsächlich trat vor Kurzem eine Kandidatin auf, die von Dieter, Xavier und Oana Nechiti (30) ein Ja bekommen hat – nur von Pietro gab es eine knallharte Abfuhr: "Du hast hier keine Chance", schleuderte er der Nachwuchsmusikerin entgegen. Doch während die einen ihre Wut im Netz kaum zügeln können, schlagen sich einige Nutzer auch auf Pietros Seite: "So ein Blödsinn, es kann doch jeder seine Meinung haben. Wenn er einen Kandidaten nicht gut findet, soll er lügen und sagen: 'Gefällt mir'? Dann würdet ihr ihn auch anprangern." Was haltet ihr von Pietro als DSDS-Juror? Stimmt in der Umfrage ab!

Instagram / _pietrolombardi_ Pietro Lombardi, Juror bei DSDS

ActionPress / Keuenhof, Rainer Pietro Lombardi bei The Dome

MG RTL D / Stefan Gregorowius Pietro Lombardi, Jurymitglied bei DSDS 2019

