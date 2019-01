Damit ist das Rätsel gelöst! Gestern Abend staunten Zuschauer, Kandidaten und die Moderatoren Sonja Zietlow (50) und Daniel Hartwich (40) nicht schlecht, als es hieß: Heute muss kein Promi das Dschungelcamp verlassen. Wegen eines Server-Fehlers konnten die Zuschaueranrufe nicht ausgewertet werden. Die Fans fragten sich natürlich gleich: Wie geht es jetzt weiter? Müssen gleich drei Camper im Halbfinale ihre Sachen packen oder gibt es in diesem Jahr ausnahmsweise mehr Finalisten? Der Sender brachte jetzt Licht ins Dunkel.

RTL erklärte jetzt, was Sache ist: In der heutigen Freitagssendung scheiden tatsächlich insgesamt drei Stars aus. Und so läuft es ab: Im ersten Teil der Sendung wird der Promi bekannt gegeben, der gestern die wenigsten Stimmen hatte. Damit bleiben fünf Halbfinalisten übrig, für die dann die Telefonleitungen wieder aktiviert werden. Am Ende der Show wird abschließend verkündet, welche drei Camper ins große Finale einziehen werden und wer endgültig seine Zelte abbrechen muss.

Ob mit diesem Statement die zweifelnden Fans endlich milde gestimmt werden? Einige Promiflash-Leser zweifelten daran, dass es technische Probleme gab. "Ja, so kann man ja die Leute auch gut verarschen und die glauben es... Serverprobleme, so ein Müll", lautete nur einer der kritischen Kommentare.

Alle Infos zu "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" im Special bei RTL.de

TVNOW Die Dschungelcamp-Teilnehmer an der Feuerstelle

Anzeige

TVNOW / Stefan Menne Daniel Hartwich und Sonja Zietlow im Dschungelcamp

Anzeige

TV NOW Bastian Yotta im Dschungelcamp

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de