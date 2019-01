Kosten über Kosten bei Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! Mitte Januar ging es für das Realty-TV-Format in die 13. Runde: Zwölf Promis stellten sich wieder der Dschungel-Herausforderung, um neben einer ganzen Menge Aufmerksamkeit in diesem Jahr auch ein Preisgeld von satten 100.000 Euro abzusahnen. Doch wie sieht es finanziell hinter den Kulissen aus? Ein Bericht enthüllt: Für die TV-Produktion in Australien fallen enorme Ausgaben an!

Die australische Wirtschaftsberatungsagentur Location IQ nahm im Auftrag der Produktionsfirma Granada das deutsche Format vor sechs Jahren genauer unter die Lupe, wie aus einem Bericht von Focus hervorgeht. Nicht nur die Gagen der Stars im Camp treiben die Kosten in die Höhe – auch die Gehälter der 235 Produktionsangestellten schlagen ganz schön zu Buche. Allein für die Unterkünfte muss der Sender rund 380.000 Euro hinblättern. Hinzu kommt der Preis für das Urwald-Open-Air-Studio – so dass insgesamt 1,7 Millionen Euro investiert werden!

Was die Gagen der Kandidaten angeht, soll in der aktuellen Staffel Protzmillionär und Motivations-Coach Bastian Yotta (42) der Spitzenverdiener sein. Laut Informationen von Bild streiche der "Miracle-Morning"-Guru für seine Zeit am Lagerfeuer 140.000 Euro ein.

