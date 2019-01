Was für ein Schock für den Ex-"Made in Chelsea"-Star Ashley James! Die Influencerin ist bekannt dafür, ihren Followern täglich Einblicke in ihren Alltag zu gewähren. Dazu gehören nicht nur stylishe Outfits und sexy Posen, sie filmt für ihre Fans auch immer wieder Beauty-Tutorials und gibt gut gemeinte Ratschläge. Doch während sie kürzlich eines ihrer Videos drehte, ereignete sich nebenan Dramatisches: Beinahe wäre Ashleys geliebte Katze ertrunken!

Die schockierenden Szenen hat Ashley in einer Instagram-Story geteilt. Kurz nachdem die Blondine ihren Fans erklärte, dass sie für einen strahlenden Teint immer schön darauf achtet, genug zu trinken, folgte das Drama. Plötzlich war ihre süße Katze zu sehen, die in der vollen Badewanne hilflos umherpaddelte. Dazu schrieb die 30-Jährige: "Leute, gestern Nacht habe ich es planschen gehört und dachte, die Kätzchen spielen herum. Also bin ich filmend dem Geräusch nachgegangen, wie ich es immer tue, und Lady war gerade dabei in meinem Badewasser zu ertrinken. Das kleine Ding war so traumatisiert, aber heute ist sie trocken und kam zum Kuscheln. Lektion gelernt: Niemals vergessen, das Badewasser abzulassen – ich bin so dankbar, dass ich sie gehört habe!"

Fans der ehemaligen Big Brother-Kandidatin wissen, wie viel ihr ihre Haustiere bedeuten. Immer wieder postet Ashley Bilder ihrer Hunde und Katzen und bezeichnet sie als ihre "Fell-Babys". Wie findet ihr er es, dass Ashley das tierische Drama so öffentlich geteilt hat?

Instagram / ashleylouisejames Ashley James, Reality-Star

Instagram / ashleylouisejames Ashley James' Katzen Toulouse und Lady

Instagram / ashleylouisejames Ashley James, Reality-Star

