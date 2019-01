Überraschendes Liebes-Aus bei Matthias Schweighöfer (37)! Der Schauspieler hält sein Privatleben eigentlich am liebsten aus der Öffentlichkeit heraus. Bekannt ist nur: Er ist seit Jahren mit seiner Freundin Ani Schromm zusammen. Die gemeinsamen Kinder Greta (9) und Valentin (4) machten das Familienglück der beiden perfekt. Jetzt hat der Musiker seinen Fans aber doch mal etwas ganz Privates verraten – und zwar eine besonders traurige Nachricht: Matthias und Ani sind bereits seit einem Jahr getrennt!

Auf Instagram ließ der 37-Jährige die Bombe jetzt platzen: "Ani und ich haben uns schon vor über einem Jahr getrennt. Leider haben wir es nicht geschafft, unsere Liebe zu erhalten. Wir sind aber weiterhin gute Eltern und immer für unsere Kinder da." Zum Schutz ihrer Kinder haben Ani und Matthias lange versucht, ihre Trennung aus der Öffentlichkeit herauszuhalten. Da der Kino-Star aber Missverständnisse und Gerüchte vermeiden wollte, entschied er sich jetzt doch für diesen Schritt.

Matthias hat für seine Fans aber noch eine andere Hammer-Nachricht auf Lager: Er ist schon wieder frisch verliebt. "In meinem Leben gibt es inzwischen eine neue Frau. Ich bin gespannt, was die Zukunft bringt", verriet er in dem Post weiter.

Getty Images Matthias Schweighöfer bei der Premiere der zweiten Staffel von "You Are Wanted"

Florian Seefried/Getty Images Matthias Schweighöfer und Ani Schromm beim Bayerischen Fernsehpreis 2010

Clemens Bilan/Getty Images Matthias Schweighöfer bei der "Ein Herz für Kinder"-Gala in Berlin 2016

