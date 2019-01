Powerfrau mit 44! Victoria Beckham ist Mutter von vier Kindern, Designerin und Chefin eines Modelabels, Ehefrau von Ex-Profi-Fußballer David Beckham (43) und vor allem eins: topfit! Einer strengen Workout-Routine hat sie es zu verdanken, dass sie fitter denn je ist – und auch genauso aussieht! Denn aktuelle Posts von ihr zeigen: Die britische Ikone hat selbst mit 44 Jahren noch stählerne Bauchmuskeln.

Die zeigt sie auf Instagram in Videos und Schnappschüssen von sich in Sportkleidung. Vic posiert, rutscht hin und her und hebt ihr Bein – und alles ist stramm! Das tägliche Training scheint sich wirklich auszuzahlen! Der Zeitpunkt, das Ergebnis ihrer Sporteinheiten zu präsentieren, scheint dabei nicht zufällig gewählt zu sein. Victoria (44) launcht damit nämlich ihre Sportswear-Linie Reebok x Victoria Beckham, die sie gemeinsam mit der Sportartikelmarke designt hat.

Dieses Projekt ging Vic vor allem einem Grund ein: “Ich hatte sehr genaue Vorstellungen über die Trainingskleidung, die ich tragen wollte und die ich nicht finden konnte”, sagte sie laut DailyMail. Also kreierte sie ihre Lieblingsteile einfach selbst. Dazu gehören Leggings, Trainingsschuhe, Basecap und ein Crop Top, das hier ihre Bauchmuskeln in Szene setzt.

JP Yim / Getty Images Victoria Beckham bei einer Fashion Show im Februar 2018

Anzeige

Instagram / victoriabeckham Victoria Beckham, Designerin

Anzeige

Instagram / victoriabeckham Victoria Beckham, ehemaliges "Spice Girls"-Mitglied

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de