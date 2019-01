Eine der großen Fragen vor dem Start der diesjährigen Dschungelcamp-Staffel war: Wie kommen Evelyn Burdecki (30) und Ex-Freund Domenico De Cicco (35) miteinander aus? Eine Antwort bekamen die Zuschauer schnell: Schon nach wenigen Tagen flogen zwischen der frisch gekrönten Busch-Königin und dem Italiener ordentlich die Fetzen. Zur Erinnerung: Die 30-Jährige hatte ihren Ex zur Rede gestellt, wie es sein könne, dass er sich in eine Liaison mit ihr stürze, während eine andere Frau ein Kind von ihm erwarte. Eine Erklärung von Domenico blieb jedoch aus. Im Gespräch nach dem Dschungel-Finale resümierte Evelyn den gemeinsamen Aufenthalt!

Nach dem Dschungel-Finale verriet Evelyn in Ich bin ein Star... Die Stunde danach: "Ich glaube, wenn wir privat draußen gewesen wären, wäre das bestimmt anders gelaufen. Ich hatte währenddessen Gefühle, die kannst du dir nicht vorstellen." Sie stellte klar, dass sie im Camp unbedingt mit ihm reden musste. "Er war die ganze Zeit in meiner Nähe. Zeitweise haben wir sogar zusammen gelacht, aber irgendwann hatte ich dann wieder ein schlechtes Gewissen", meinte sie und ergänzte: "Dann habe ich mich daran erinnert, was er mir angetan hat."

Das Thema Domenico sei für Evelyn nun endgültig passé. Stattdessen richtet sie ihren Blick zielgerichtet nach vorne: "Ich gehe mit zwei Gewinnen nach Hause. Zum einen mit dem Geld, aber vor allem habe ich mein Leben gewonnen", ließ die Dschungel-Queen tief blicken: "Ich weiß jetzt, was ich mit meinem Leben anfangen möchte." Was genau, gab sie allerdings noch nicht preis.

TV NOW Evelyn Burdecki im Dschungelcamp 2019

Anzeige

MG RTL D Domenico De Cicco und Evelyn Burdecki im Dschungelcamp

Anzeige

Public Address Evelyn Burdecki in Hamburg 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de