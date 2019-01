Topmodel Eva Padberg (39) ist zum ersten Mal Mama geworden! In der Nacht zum 26. Januar brachte die 39-Jährige ein gesundes Töchterchen zur Welt. Die Geburt setzt der Langzeit-Liebe zwischen Eva und ihrem Gatten Niklas Worgt nun die Krone auf. Schon in den vergangenen Monaten hatte die Beauty ihre zahlreichen Fans immer wieder mit Baby-Bauch-Pics versorgt. Jetzt verrät Eva auf ihren sozialen Medien erste Details!

Auf ihrem Instagram-Account postete die Schönheit den Geburtsschein ihres Sprösslings und kommentierte: "Bestes vorzeitiges Geburtstagsgeschenk." Die Mini-Padberg kam in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen halb drei Uhr morgens zu Welt, ist 52 Zentimeter groß und bringt satte 3.830 Gramm auf die Wage. Den Namen hat Eva bisher noch nicht verraten. Im vergangenen September hatte die nun frischgebackene Mama erstmals mitgeteilt, schwanger zu sein. In einem zuckersüßen Post schrieb sie damals: "So, nun ist es offiziell. Wir sind zwei (bald drei) glückliche Kürbisse. Niklas versucht immer noch mit meinem Bauch zu konkurrieren. Aber ich denke, ich gewinne."

Evas Follower waren wegen des Babys völlig aus dem Häuschen. Ein User kommentierte: "Alles Gute den frischgebackenen Eltern zur Geburt Eurer Tochter. Viel Freude Euch Dreien!" Ein anderer schrieb: "Herzlichen Glückwunsch! Einen wunderschönen Beginn ins Leben".

Instagram / thepberg Eva Padberg

Anzeige

Instagram / thepberg Geburtsschein von Eva Padbergs Tochter

Anzeige

Instagram / thepberg Model Eva Padberg, Januar 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de