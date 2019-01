So schön schwanger ist Eva Padberg (38) schon! Im September ließ das Model die überraschende Babybombe platzen: Sie und ihr Ehemann Niklas Worgt erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Kürzlich verriet die Beauty auch schon das Baby-Geschlecht – sie bekommen ein kleines Mädchen. Doch wann ist es eigentlich so weit für die werdenden Eltern? Wohl ziemlich bald, wenn man sich Evas neustes Bauch-Update so anschaut!

Via Instagram veröffentlichte die 38-Jährige nun einen Schnappschuss, der einen guten Blick auf die Mega-Kugel preisgibt, die sie mittlerweile mit sich herumträgt. "Ich starte mit noch mehr Bauch und noch weniger Schlaf ins neue Jahr", betitelte die Schönheit die hübsche Aufnahme. Dazu schrieb sie #ImmerNochSchwanger und #Überreif – ob das wohl das letzte Schwanger-Pic ist, dass die Fans zu sehen bekommen werden?

In welcher Woche die Bald-Mama sich jetzt befindet, verriet sie zwar nicht, doch auch ihre Follower sind sich sicher: Demnächst müsste der Nachwuchs kommen! "Oh mein Gott, du bist immer noch schwanger?" und "Was, dein Baby ist noch nicht da?", wunderten sich zwei User in den Kommentaren.

Getty Images Eva Padberg und Niklas Worgt

Andreas Rentz/Getty Images Eva Padberg bei der 70. Bambi-Verleihung 2018

Instagram / thepberg Eva Padberg im Oktober 2018

