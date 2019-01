Damit hat wohl niemand gerechnet! Florian Silbereisen (37) feiert als Schlagersänger seit Jahren große Erfolge. Doch nun stellt er seine Musikkarriere vorerst hinten an – der Grund: Der Ex von Helene Fischer (34) möchte nun als Schauspieler durchstarten. Kürzlich wurde bekannt, dass Flori ab demnächst als Kapitän bei Das Traumschiff zu sehen sein wird. Diesen wichtigen Meilenstein feierte er nun offenbar mit einem neuen Tattoo.

Flori freut sich riesig auf sein Debüt in der ZDF-Serie. "Mit dem 'Traumschiff' verändert sich mein ganzes Leben", schwärmte er im Interview mit Bild am Sonntag. Mit dem neuen Job legte sich der 37-Jährige auch gleich ein neues Körperkunstwerk zu. Seinen linken Unterarm ziert nun ein großer schwarz-weißer Kompass mit einer Karte seiner Heimat Unterfranken – ein passendes Motiv, wie der angehende TV-Star findet: "Als Kapitän darf ich nun völlig neue Ziele ansteuern, mit einem Tattoo-Kompass auf dem Arm."

Leider sind nicht alle von der neuen Besetzung so begeistert wie der Musiker. Viele glauben, dass es Flori an Erfahrung mangelt und diese Rolle eine Nummer zu groß für ihn sei. Aber der Sänger nimmt die Kritik ganz gelassen. "Ich weiß, was ich kann. Für diese Aufmerksamkeit hätte ein Diplom-Schauspieler vermutlich kaum sorgen können", betonte er.

ZDF / Dirk Bartling Sascha Hehn und Florian Silbereisen bei "Das Traumschiff"

Jens-Ulrich Koch/Getty Images Florian Silbereisen, Schlagersänger

Defrance / ActionPress Florian Silbereisen bei der TV-Show "Schlagerchampions - Das große Fest der Besten 2019"

