Hier spricht die Königin des Dschungels: Evelyn Burdecki (30)! Jetzt steht es fest: Das ehemalige Bachelor-Babe ist die Nachfolgerin von Vorjahrs-Gewinnern Jennifer Frankhauser (26) bei Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! Den zweiten und dritten Platz belegten Felix van Deventer (22) und Peter Orloff (74). Nach ihrem Sieg wusste Evelyn, wem sie den Thron zu verdanken hat: ihren treuen Fans!

Völlig überwältigt sprach die Urwald-Königin zu ihren Anhängern: "Erst mal schäme ich mich, weil mich so viele Leute angucken. Danke an euch, vom ganzen Herzen. Ich liebe euch. Ich versuche, euch alles zurückzugeben. Ihr habt mir in den schweren Stunden Kraft gegeben." Auf ihre ersten Worte folgten noch viele, viele Danksagungen an ihre Follower.

Evelyn ist nicht nur die Königin des Trash-TVs, sondern auch um 100.000 Euro reicher. Die Blondine weiß auch schon, was sie mit dem Geld machen möchte: Sie plant, mit einem Teil der Summe Wasserbrunnen zu bauen und mit dem anderen Teil will sie ihren Eltern etwas Gutes tun.

Evelyn Burdecki in der letzten Dschungelprüfung

Evelyn Burdecki im Dschungelcamp 2019

Evelyn Burdecki am fünften Dschungelcamp-Tag

