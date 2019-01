100.000 Euro – so hoch ist die Summe, die der diesjährige Dschungelcamp-Sieger als Preisgeld bekommt. Und diese drei Finalisten haben noch Chancen auf diesen Rekordgewinn. Schlagerstar Peter Orloff (74), Reality-Blondchen Evelyn Burdecki (30) und GZSZ-Boy Felix van Deventer (22). In wenigen Stunden steht fest, wer das Geld bekommt. Aber was würden die drei letzten "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!"-Kandidaten mit den vielen Moneten machen?

Diese Frage beantworte das Trio im Dschungeltelefon gegenüber RTL – und eins haben alle drei Camper gemeinsam: Sie denken nicht an sich selbst, sondern an andere! "Die eine Hälfte geht an meine Familie und die andere Hälfte ist für mein zukünftiges Kind", lautete Felix' Plan. Der 22-Jährige offenbarte am australischen Lagerfeuer, dass er und seine Freundin Antje Zinnow ein Baby erwarten. Evelyn möchte das Geld dafür nutzen, um in vielen Ländern Brunnen zu bauen.

Auch Peter will Gutes tun. Er plant die dritte Schule für die Stiftung Fly & Help. "Die erste habe ich bereits abgesegnet, die wird gerade gebaut und die zweite für Indianer-Kinder in Argentinien kommt jetzt", erzählte der 74-Jährige stolz im Busch.

Alle Infos zu "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" im Special bei RTL.de

TV NOW Evelyn Burdecki, Dschungelcamp-Kandidatin 2019

Anzeige

TV NOW / Stefan Menne Felix van Deventer bei seiner Dschungelprüfung

Anzeige

MG RTL D / Stefan Menne Peter Orloff, Dschungelcamper

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de