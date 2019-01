Dieses Fernsehformat geht an die Substanz! Im Dschungelcamp bekommen die zwölf Stars über zwei Wochen lang nur Bohnen und Reis als Verpflegung. Doch damit nicht genug: Die Kalorienzahl pro Person selbst ist ebenfalls sehr dürftig, nämlich nur 600 am Tag. Daher purzeln bei den Teilnehmern natürlich die Pfunde. So auch bei Felix van Deventer (22). Der GZSZ-Star verriet Promiflash nun, wie viel die Waage aktuell bei ihm anzeigt.

Im Telefongespräch wenige Stunden nach dem großen Finale offenbarte der Dschungelzweite jetzt: "Ja, halt dich fest. Ich habe elf Kilo abgenommen." Ein Wert mit, dem der Schauspieler durchaus zufrieden ist. Am heutigen Tag wolle er sich nach den Entbehrungen der letzten Zeit etwas gönnen, danach werde er aber wieder fleißig im Fitnessstudio zu finden sein. "Ich will so auf meine 80 bis 83 Kilo kommen, weil ich wiege jetzt 75. Perfektes Gewicht. Jetzt kann ich von vorne anfangen. Gesund essen und ja, mal gucken", freute sich der Blondschopf.

Ohnehin dürften seine Körpermaße momentan eine untergeordnete Rolle spielen. Der 22-Jährige und seine Freundin Antje Zinnow erwarten nämlich ein Kind. Die Baby-Bombe ließ der "Jonas"-Darsteller nach ein paar Tagen im australischen Urwald platzen.

Alle Infos zu "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" im Special bei RTL.de

TVNOW / Stefan Menne Felix van Deventer bei seiner Dschungelprüfung

Anzeige

Instagram / felixvandeventer Felix van Deventer in Australien

Anzeige

WENN.com Felix van Deventer mit seiner Freundin Antje im August 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de