Wer wird König oder Königin des Dschungels? 16 Tage lang beschäftigte diese Frage nicht nur die insgesamt zwölf Stars und Sternchen im australischen Busch, sondern auch ein Millionenpublikum. Evelyn Burdecki (30), die von den Zuschauern letztendlich zur Dschungel-Queen gekrönt wurde, war in den Promiflash-Umfragen stets die unangefochtene Favoritin. Die Voting-Zahlen, die RTL nun veröffentlicht hat, zeigen jedoch: Nicht Königin Evelyn, sondern Camp-Guru Bastian Yotta (42) erhielt zwischenzeitlich die meisten Anrufe!

Ab dem achten Tag der Staffel durften Fans der Show endlich für ihren Lieblings-Star anrufen – vor allem Evelyns Verehrer griffen beherzt zum Telefonhörer. Gehörte das einstige Bachelor-Babe in den ersten Tagen immer zu den Top drei, kam es an Tag elf zu einer echten Voting-Überraschung: Nicht Evelyn erhielt die meisten Anrufe, sondern der "Miracle Morning"-Motivator Bastian – und zwar mit einem beachtlichen Vorsprung von über 13 Prozent! 29,83 Prozent der Anrufe waren dem Muskelmann gewidmet, nur 16,71 Prozent der quirligen Blondine.

Der Grund ist schnell gefunden: Der 42-Jährige hatte an besagtem Tag jede Menge Sendezeit und machte sie sich auch zunutze. Zum einen biss sich Bastian in der Ekelprüfung tapfer durch, zum anderen könnte er so manchen Zuschauer auch mit seinem Seelen-Striptease um den Finger gewickelt haben. "Ich bin als Kind jeden Tag verprügelt worden", enthüllte er im Dschungeltelefon unter Tränen. Zu guter Letzt versöhnte er sich auch noch mit seinem Erzfeind Chris Töpperwien (44). Eine Episode lang war Yotta also der heimliche König der Herzen, bevor er schließlich an Tag 15 gemeinsam mit Sandra Kiriasis (44) ausziehen musste.

Hier eine Übersicht der Voting-Ergebnisse ab Tag acht!

Tag 8:

Evelyn 19,63%, Chris 18,60%, Bastian 11,84%, Gisele (31) 10,40%, Peter 8,71%, Felix 8,62%, Sandra 5,13%, Doreen 4,42%, Leila 3,88%, Sibylle 2,95%, Tommi 2,93%, Domenico 2,89

Tag 9:

Felix 18,79%, Chris 17,56%, Evelyn 17,49%, Bastian 11,27%, Doreen 8,00%, Peter 7,45%, Sandra 5,18%, Gisele 5,09%, Tommi 3,79%, Leila 3,49%, Sibylle 1,89%

Tag 10:

Evelyn 20,41%, Bastian 18,06%, Chris 16,35%, Felix 13,83%, Peter 11,20%, Doreen 5,47%, Sandra 4,70%, Leila 3,51%, Gisele 3,25%, Tommi 3,22%

Tag 11:

Bastian 29,83%, Chris 19,72%, Evelyn 16,71%, Felix 9,75%, Peter 8,60%, Sandra 4,77%, Leila 4,58%, Doreen 3,22%, Gisele 2,82%

Tag 12:

Evelyn 23,86%, Peter 23,13%, Bastian 12,39%, Chris 12,20%, Felix 10,64%, Doreen 8,47%, Sandra 4,81%, Leila 4,50%

Tag 13:

Evelyn 31,77%, Bastian 16,39%, Peter 15,32%, Chris 13,56%, Felix 11,93%, Sandra 5,72%, Doreen 5,31%

Tag 14 (aufgrund eines Fehlers zog Chris erst an Tag 15 aus):

Evelyn 28,50%, Peter 16,21%, Felix 15,44%, Bastian 14,81%, Sandra 13,15%, Chris 11,89%

Tag 15:

Evelyn 29,41%, Felix 24,44%, Peter 17,09%, Sandra 15,76%, Bastian 13,30%

Tag 16:

Evelyn 46,14%, Felix 28,54%, Peter 25,32%;

Evelyn 60,45%, Felix 39,55%

TV NOW / Stefan Menne Bastian Yotta in der Dschungelprüfung

TV NOW Bastian Yotta im Dschungelcamp

TVNOW Bastian Yotta und Chris Töpperwien im Dschungelcamp 2019

