Zeit für den nächsten Beziehungs-Step: Im Sommer letzten Jahres kamen erste Liebesgerüchte über Dylan Sprouse (26) und Barbara Palvin (25) auf. Nur wenig später machte das Paar seine Liebelei offiziell und präsentiert sich seitdem verliebter denn je. Nun haben die beiden den nächsten Schritt in ihrer Liebe gewagt: Dylan und Barbara sind jetzt zusammen in ihre erste gemeinsame Wohnung gezogen!

Na, wenn dieses Strahlen nicht Bände spricht: Auf Instagram teilte das Pärchen jetzt seinen Fans mit, dass es endlich in seinen eigenen vier Wänden in New York angekommen sei. "Wir sind zusammengezogen, wir hatten auch nur vier Nervenzusammenbrüche", betitelte der Schauspieler seinen Schnappschuss auf der Fotoplattform.

Erst vor Kurzem schwärmte die Victoria's Secret-Schönheit von ihrem Boyfriend in den höchsten Tönen: Sie habe den perfekten Kerl gefunden. "Er ist sehr lieb und sanft. Ich bin wirklich sehr verliebt und das ist ein tolles Gefühl", erzählte die 25-Jährige in einem Vogue-Interview. Vor Dylan war das Model eigenen Angaben nach zufolge sechs Jahre Single.

Getty Images Dylan Sprouse und Barbara Palvin im September 2018

Instagram / realbarbarapalvin Dylan Sprouse und Barbara Palvin

Getty Images Dylan Sprouse und Barbara Palvin bei einem Prada-Event, September 2018

