Natürlich, sexy – und total verliebt: Barbara Palvin (25) zählt zu den gefragtesten Models der Welt. Erst vor wenigen Tagen schwebte die schöne Ungarin für Victoria's Secret in New York über den Laufsteg. Nicht ihr erster Auftritt für das Modelabel, das sie erstmals mit 19 Jahren auf den Catwalk holte. Doch erneut ein unvergesslicher. Ein Grund für das Strahlen der Schönheit dürfte dabei die Liebe sein. Denn die hat sie zurzeit so richtig erwischt.

"Ich war die letzten sechs Jahre Single", überrascht Barbara ihr Publikum im neuen "Models Diaries"-Video der Vogue. Aber die Zeit habe sich für sie wirklich gelohnt. In Schauspieler Dylan Sprouse (26), Zwillingsbruder von Riverdale-Star Cole Sprouse (26), habe sie nun "den perfekten Kerl gefunden". "Er ist sehr freundlich und sanft … Ich bin wirklich sehr verliebt. Es ist einfach ein wundervolles Gefühl", schwärmt die 25-Jährige über ihren Freund.

Bei so viel Glück könnte es höchstens mit einer Sache eng werden: der Zeit. So ist das Model dafür bekannt, sich mit harten Work-outs auf jeden Auftritt vorzubereiten. Und davon gibt es reichlich, denn zum Kundenkreis zählen Namen wie Vivienne Westwood (77), Etro, Armani und L'Oréal. Aber auch hier gibt Barbara Entwarnung: Nach dem morgendlichen Training und einer Tasse Kaffee geht es demnach direkt zu ihrem Liebsten aufs Weingut, für einen leichten Lunch.

Dimitrios Kambouris/Getty Images for Victoria's Secret Model Barbara Palvin bei der Victoria's Secret Fashion Show 2018

Instagram / realbarbarapalvin Dylan Sprouse und Barbara Palvin

Thomas Concordia/Getty Images for Swarovski Model Barbara Palvin bei der Victoria's Secret Fashion Show 2018

