Datet Dylan Sprouse (25) wirklich diese Victoria's Secret-Schönheit? Während sein Zwillingsbruder Cole Sprouse (25) mit seiner Riverdale-Kollegin Lili Reinhart (21) gerade überglücklich ist, war Dylans Beziehungsstatus lange unbekannt. Doch jetzt zeigte er sich mit einer berühmten Schönheit bei einem Event und scheint damit zu bestätigen: Auch der "Dismissed"-Star ist offenbar wieder glücklich vergeben – und seine vermeintliche Liebste ist ein echtes Supermodel!

Die US-amerikanische Presse hatte es lange gemunkelt, nun macht es Dylan semi-offiziell: Zusammen mit dem schönen Victoria's Secret-Engel Barbara Palvin (24) tauchte der Promi-Zwilling auf dem Screening des Dramas "Puzzle" in New York auf, wie Fotos zeigen, die Just Jared vorliegen. Die Fotografen lichteten das vermeintliche Paar in wirklich vertrauten Momenten ab – beim Schäkern oder Popcornholen. Bei diesen verliebten Blicken scheint eine offizielle Bestätigung der Turteltauben längst nicht mehr nötig zu sein.

Schon in den letzten Wochen waren die beiden immer wieder auf dem Instagram-Account des jeweils anderen aufgetaucht. Während Dylan einen Schnappschuss vom gemeinsamen Football-Schauen gepostet und direkt wieder gelöscht hatte, tauchte erst vor wenigen Stunden in der Insta-Story von Barbara ein verliebtes Selfie der zwei auf. Für das Model ist es nicht das erste Mal, dass sie einen Celebrity datet: In der Vergangenheit hatte Barbara mit Niall Horan (24) eine Beziehung geführt.

Rich Fury/Getty Images for Blake and White Films Dylan Sprouse, Schauspieler

Instagram / realbarbarapalvin Dylan Sprouse und Barbara Palvin

Pascal Le Segretain / Getty Images Model Barbara Palvin in Paris

