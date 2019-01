Shirin David (23) gehört aktuell zu den erfolgreichsten Influencern Deutschlands, sie hat aber auch Ambitionen als Sängerin. Mit ihrem Sprung hinters Jurypult bei DSDS im Jahr 2017 streckte sie bereits ihre Fühler ins Musik-Business aus. Am 25. Januar hat sie ihre allererste eigene Single namens Orbit veröffentlicht, was der YouTuberin jetzt eine Welle an neuen Fans einbringt. Was aber kaum jemand über den Web-Star weiß: Shirin bewegt sich bereits viel länger in der Musikszene!

"Ich will die Welt, was sie auch kostet, kostet. Keine Zeit für Kopff'ick, Kopff*ck", lautet nur eine Zeile aus ihrem Song. Obwohl die Zuhörer von Shirins Gesangskünsten überrascht sein dürften, hat die 23-Jährige viel Erfahrung. Die Beauty-OP-Enthusiastin ist ausgebildete Opernsängerin! Im Interview mit Bild verrät sie, was es mit ihrem aktuell komplett gegensätzlichen Musikstil auf sich hat: "Ich habe mich nie bewusst für eine Richtung entschieden, weil ich das immer schon sehr einschränkend fand."

Ihr künstlerischer Neuanfang sei ein Vorgeschmack auf die Zukunft und gleichzeitig eine Reise in die Vergangenheit: "Mein Ursprung liegt seit jungen Jahren in der Musik, besonders im klassischen Bereich, also gehe ich sozusagen einfach nur wieder zurück zu meinen Wurzeln." Inhaltlich rechnet die Powerfrau mit Menschen ab, die nicht an sie geglaubt haben.

Instagram / shirindavid Shirin David in Berlin

Getty Images / Alexander Hassenstein Shirin David, GLOW 2017

Instagram / shirindavid YouTube-Star Shirin David

