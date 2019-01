Die SAG Awards am vergangenen Sonntag waren ein wichtiger Abend für Lady Gaga (32): Sie war für ihre herausragende Performance als aufstrebende Musikerin Ally in dem Liebesdrama "A Star Is Born" nominiert, in dem sie neben Bradley Cooper (44) spielt. Wie schon bei den Golden Globes, wo sie für die gleiche Rolle nominiert war, wich ihr Freund Christian Carino nicht von ihrer Seite. Die beiden zeigten sich ganz verliebt bei der Preisverleihung.

Für die gemeinsamen Pressefotos schmiegten sie sich aneinander, nach einer Pause liefen sie Händchen haltend zurück an ihre Plätze und, ganz Gentleman, zog er den Stuhl für sie zurück, damit sie sich in ihrer Robe gemütlich hinsetzen konnte: Lady Gaga und Christian sprudelten bei den SAG Awards nur so über vor Zuneigung. Ihr Outfit, eine weiße Dior-Kreation mit tiefem Ausschnitt, wurde erst letzte Woche bei der Fashion Week präsentiert und ließ die Musikerin fast so sehr strahlen wie ihre Liebe zu dem Künstlervermittler. Einen Rückschlag musste die Blondine bei so viel Glück aber dennoch einstecken: Sie ging bei der Award-Verleihung leer aus.

Der Popstar und der 49-Jährige haben sich Anfang Oktober vergangenen Jahres verlobt. Seit einem gemeinsamen Besuch bei einem Konzert im Januar 2017 werden sie miteinander in Verbindung gebracht – halten ihre Beziehung aber so gut wie möglich privat. Bei Preisverleihungen machen Lady Gaga und Christian aber zum Glück eine Ausnahme und lassen die Welt an ihrer Liebe teilhaben – inklusive heißer Küsse!

