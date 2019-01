Ist Florian Silbereisen (37) die passende Besetzung für die Rolle des neuen Traumschiff-Kapitäns? Am vergangenen Donnerstag wurde bekannt, dass der Entertainer in Zukunft das Ruder auf dem Kult-Dampfer übernehmen wird. Als Nachfolger von Sascha Hehn (64) wird er an Weihnachten erstmals als Captain Max Arland über die Meere schippern. Doch nicht jeder zeigt sich begeistert von Florians neuem Engagement. Vor allem aus der Schauspielszene gab es zuletzt einige negative Reaktionen. Jetzt äußerte sich Florian zu der Kritik!

"Etwas Besseres kann dem 'Traumschiff' doch gar nicht passieren", erklärte der 37-Jährige nun im Gespräch mit Bild. "Diese Serie ist fast 40 Jahre alt. Und plötzlich wird sie zum ganz aktuellen Thema auf Titelseiten und im Netz. Alle diskutieren", offenbarte der Klubbb3-Sänger. Die kritischen Aussagen einiger Schauspielkollegen sieht er derweil entspannt. "Ich weiß, was ich kann. Für diese Aufmerksamkeit hätte ein Diplom-Schauspieler vermutlich kaum sorgen können", zeigte sich Florian selbstsicher.

Zu den Kritikern gehört unter anderem Schauspielerin Heide Keller (77), die mehr als 35 Jahre als Chefhostess Beatrice Teil des "Traumschiff"-Teams war. Sie empfindet Florians Verpflichtung als absolute Zumutung. "Mit dem 'Traumschiff'-Kapitän verbindet man nicht einen fröhlichen Jungen, der mit guter Laune zu Musik auf der Bühne rumhüpft", erzählte sie in einem früheren Interview.

ZDF / Dirk Bartling Sascha Hehn und Florian Silbereisen bei "Das Traumschiff"

ActionPress / Bartling / Picsreports Sascha Hehn auf dem Traumschiff im Oktober 2015

ActionPress / Bartling / Picsreports Nick Wilder, Heide Keller und Sascha Hehn, bekannt aus "Das Traumschiff"

