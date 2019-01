Große Gefühle bei Klaudia Giez (22), besser bekannt als Klaudia mit K! Die einstige Germany's next Topmodel-Siebtplatzierte plagen zurzeit offenbar starke Selbstzweifel. Bereits in der Vergangenheit gab die Beauty gegenüber Promiflash zu, dass sie sich hin und wieder nicht wohl in ihrem Körper fühle. Dennoch zeigt sich die quirlige Rothaarige immer gut gelaunt und happy. Ein Post im Netz versetzt ihre Fans jetzt allerdings in Sorge: Geht es Klaudia gerade etwa nicht gut?

"Kennt ihr das Gefühl, wenn man einfach so selbstkritisch ist, dass man fast aufgibt", fragte die 22-Jährige auf Instagram in die Runde. "An dem Punkt befinde ich mich gerade. Aber etwas in mir sagt mir, dass ich es schaffe. Das Leben hat für mich nie wirklich Sinn gemacht. Aber ich versuche jeden Tag, einen Sinn für mich zu finden und glücklich zu sein", lauteten die nachdenklichen Zeilen des Models weiter. Dazu postete Klaudia ein Pic, das ihrer Trübseligkeit trotzt. Mit zwei Zöpfchen, einem bunten Pullover und knallig roten Lippen strahlt Heidi Klums (45) einstiger Schützling darauf.

"In letzter Zeit muss ich sagen, mich stört so vieles an meinem Aussehen. Manchmal hat man halt so Tage, wo man sich denkt: ‘Oh Gott, meine Haare liegen nicht.’ Also, es gibt schon ein paar Zweifel, die ich habe", verriet die Berlinerin noch vergangenen Sommer im Promiflash-Interview. Damit bewies sie: Beruflicher Erfolg ist kein alleiniges Geheimrezept gegen ihr mangelndes Selbstbewusstsein, das sie manchmal überkommt.

ActionPress Klaudia Giez bei der Premiere von "Dogs of Berlin" 2018

wcrART/face to face Klaudia Giez bei der "Bat ou of Hell"-Premiere im November 2018

Bieber, Tamara/ActionPress Model Klaudia Giez im Oktober 2018

