Ist die neue Freundin von Matthias Schweighöfer (37) auch eine Schauspielerin? Der Frauenschwarm gab vor wenigen Tagen bekannt, dass er und Ani Schromm seit einem Jahr kein Paar mehr sind. In einem offenen Social-Media-Post verkündete der Schauspieler seinen Fans aber auch, dass es mittlerweile eine neue Partnerin an seiner Seite gibt. Viele Supporter stellen sich jetzt die Frage, wer die Neue ist. Mit Blick auf vergangene Social-Media-Inhalte glauben die Fans, dass es sich dabei um Matthias' Schauspiel-Kollegin Ruby O. Fee (22) handeln könnte.

Bereits seit einigen Wochen werden die beiden Kino-Stars miteinander in Verbindung gebracht. So tauchte Ruby schon in Matthias' Instagram-Stories auf. Unter anderem posierten die beiden Weihnachten vor dem Christbaum in kuscheligen Hoodies mit ihren In­i­ti­a­len darauf. Vor zwei Wochen hatte auch Promi-Wirt Massimo Mannozzi ein Bild mit den beiden gepostet.

Am Wochenende war der 37-Jährige mit der Trennungs-News an die Öffentlichkeit gegangen. In einer Mitteilung hieß es: "Ani und ich haben uns schon vor über einem Jahr getrennt. Leider haben wir es nicht geschafft, unsere Liebe zu erhalten. Wir sind aber weiterhin gute Eltern und immer für unsere Kinder da."

Getty Images Ruby O. Fee, Schauspielerin

Instagram / matthiasschweighoefer Ruby O. Fee und Matthias Schweighöfer

Christoph Reichwein / ActionPress Ani Schromm und Matthias Schweighöfer in Frankfurt, 2010

