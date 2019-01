Alle freuen sich für Evelyn Burdecki (30)! Schon an Tag 1 der diesjährigen Staffel des Dschungelcamps tat sich die Blondine als klare Favoritin der Zuschauer hervor – vor allem mit ihrer tollpatschigen und ehrlichen Art heimste sie Sympathiepunkte ein. Am Ende konnte das Ex-Bachelor-Babe nun tatsächlich die begehrte Dschungelkrone sowie das stolze Preisgeld von 100.000 Euro ergattern. Auch vonseiten ihrer prominenten Kollegen regnet es dafür zahlreiche Glückwünsche!

"Glückwunsch zur Dschungelkrone, du ehrliche, liebenswerte Knutschkugel", gratulierte ihr ihr früherer Promi Big Brother-Kollege Jens Hilbert (40) via Instagram. Dazu postete er einen gemeinsamen Schnappschuss von sich und der Urwald erprobten Düsseldorferin. Auch ihre Ex-Bachelor-Konkurrentin Inci Sencer (25) ist mächtig stolz auf Evelyn: "Du hast es verdient und meinen vollen Respekt", versicherte sie der hübschen Quasselstrippe in ihrer Insta-Story.

Sogar Schauspieler Jan Leyk (34) musste gestehen, dass er ein großer Fan des Reality-Sternchens geworden ist – obwohl er zunächst noch Felix van Deventers (22) Team angehörte! "Felix du weißt, du bist mein Bro. Ich würde dir die Krone auch total gönnen – aber ich bin verliebt in Evelyn jetzt, tut mir leid", erklärte der Ex-Berlin - Tag & Nacht-Darsteller in seiner Story.

Instagram / jenshilbert Jens Hilbert und Evelyn Burdecki

Instagram / inci.sencer Inci Sencer, Juli 2018

Alexander Koerner/Getty Images for Audi DJ Jan Leyk

