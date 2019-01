Die neue Staffel von Germany's next Topmodel hat noch nicht einmal begonnen und schon fließen Tränen. Wer die Sendung für Nachwuchs-Models aufmerksam verfolgt, weiß, neben Shootings, Catwalktrainings und Stylingtipps gehören auch die Streitigkeiten unter den Kandidatinnen seit Jahren zur Show. Auch in Staffel 14, die am 7. Februar startet, dürfen die kleineren oder größeren Zickereien nicht fehlen. Eine erste Preview zeigt jetzt, dass man auf den Mädels-Zoff nicht lange warten muss!

Zwischen die Kandidatinnen Enisa und Vanessa scheint es in einer der kommenden Folgen zum Streit zu kommen. "Es tut halt einfach weh, das von jemandem zu hören, den man gerne hat", sieht man Vanessa in dem ProSieben-Clip sagen. Dabei weint sie. Genau wie ihre Kontrahentin, die sich im Interview beschwert: "So krass, ich habe in meinem ganzen Leben noch nie einen so manipulativen Mensch gesehen."

Den Grund für den Zoff erfährt man noch nicht. Besonders prekär ist allerdings, dass die beiden Mädels eigentlich Freundinnen sind. Sie kannten sich schon vor ihrer Teilnahme an der Modelshow. So tauchte Vanessa schon vor fünf Monaten in einem YouTube-Video von Enisas Freund Simon Desue (27) auf.

