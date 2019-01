Was für ein Hammer-Deal für Nazan Eckes (42)! Die gebürtige Kölnerin hat schon einige deutsche Sendungen moderiert: von mehreren Nachrichtensendungen über die Echo-Verleihung bis hin zur Tanzshow Dance Dance Dance. Zuletzt saß sie in der Jury von Das Supertalent. Und mit diesem Lebenslauf hat sie offenbar ihre US-amerikanischen Kollegen mächtig beeindruckt – denn die haben Nazan nun für eine Mega-Castingshow als Jurymitglied eingesetzt!

Die Show "The World's Best" wird am 3. Februar direkt nach dem Super Bowl das erste Mal auf Sendung gehen, berichtet der TV-Sender CBS. Eine noch größere Plattform für die Show und Nazan ist wohl kaum denkbar! Dabei handelt es sich um eine Talentshow, in der Menschen aus aller Welt mit ihren Darbietungen um den Hauptgewinn von 1 Million US-Dollar kämpfen. Comedian James Corden (40) wird durch die Sendung führen. Und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen nicht nur die Superstars Drew Barrymore (43), RuPaul (58) und Faith Hill (51) mit ihrem Können beeindrucken. Auch die "wall of the world" (die Mauer der Welt) müssen sie durchbrechen. Darin sitzen – neben der Kölner Moderatorin – 49 weitere Unterhaltungs-Experten aus aller Welt.

Verantwortlich für die Talentshow sind Mike Darnell, der unter anderem American Idol – die US-Version von Deutschland sucht den Superstar – produzierte und Mark Burnett, Produzent von The Voice.

Christoph Hardt / Future Image / Action Press Nazan Eckes beim RTL-Spendenmarathon 2018

Getty Images Moderator James Corden bei den Grammy Awards 2018

Getty Images Drew Barrymore, Schauspielerin

